Waghäusel – Bei Unfall Ölwanne beschädigt, Nassreinigung der Straße erforderlich

Anzeige

Waghäusel (ots) – Bei einem Unfall auf der Landstraße bei Waghäusel wurde die Ölwanne eines Pkw beschädigt. Die auslaufenden Flüssigkeiten mussten über einer Strecke von knapp 1,5 Kilometern aufwendig nassgereinigt werden.

Vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung kam ein 54-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen auf seinem Weg in Richtung Kirrlach von der Straße ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und querte einen Kreisverkehr, wodurch die Ölwanne am Pkw beschädigt wurde. Bis zum Endstand des Autos hinterließ der Fahrer eine Ölspur auf der Fahrbahn, die von einer Fachfirma gereinigt werden musste. Hinweise auf eine Alkohol- oder sonstige Rauschmittelbeeinflussung ergaben sich bei der Unfallaufnahme der Polizei nicht. Vielmehr muss derzeit von einer körperlichen Beeinträchtigung ausgegangen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4595155 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4595155