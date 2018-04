Waghäusel – BMW X3 gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 06.50 Uhr, einen hochwertigen BMW X3 vor einem Anwesen in Kirrlach gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen Schlosses war der schwarze SUV mit den Kennzeichen KA-MZ 1512 im Wert von rund 55.000 Euro in die Hände der Autodiebe gelangt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07256/93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3928038