Waghäusel – Dieseldiebstahl von Firmengelände

Anzeige

Waghäusel (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 29.05.2019, 17:00 Uhr und Mittwoch, 05.06.2019, 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten eines Firmengeländes in der Friedrich-Hecker-Allee. Aus einem Tank wurde vermutlich Diesel in bislang noch nicht bekannter Menge entnommen. Außerdem versuchten die Diebe sich Zugang zu einem Büro zu verschaffen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ein paar hundert Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4290446