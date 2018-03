Waghäusel – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Haslacher Straße in Waghäusel ein. Die Diebe verschafften sich über die Terrassentüre Zutritt in das Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Räume.

Entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Der genaue Umfang des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Die Eindringlinge verursachten einen Sachschaden von etwa 1000,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg gerne telefonisch unter 07256/93290 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

