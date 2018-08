Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Waghäusel-Kirrlach (ots) – Unbekannte haben sich zwischen Samstag und Montagfrüh auf unbekannte Art und Weise Zutritt in die in der Lindenallee gelegene Schillerschule in Kirrlach verschafft. Im Erdgeschoss im Verwaltungstrakt wurden die Türen zum … Lesen Sie hier weiter…

