Waghäusel – Einbruchsversuch in ein Vereinsheim gescheitert

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 18:00 Uhr, Zugang zu dem Dach eines Vereinsheims in der Schwimmbadstraße in Waghäusel. Nach aktuellem Stand hebelte der Einbrecher eine Dachluke auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Zudem richtete er Schäden an dem darunter befindlichen Deckengerüst an. Vermutlich scheiterte er jedoch an seinem Versuch in das Gebäudeinnere zu gelangen. Bislang wurden keine entwendeten Gegenstände festgestellt. Durch den Einbruchsversuch entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg gerne telefonisch, unter 07256-93290, entgegen.

