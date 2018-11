Waghäusel – Hindernis auf Fahrbahn ausgewichen und gegen Baum geprallt

Anzeige

Waghäusel (ots) – Nachdem am Donnerstagabend gegen 21.05 Uhr eine 68-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg von Waghäusel nach Reilingen (L 556) einem auf der Fahrbahn liegenden Plastikteil ausgewichen war, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte abseits der Fahrbahn gegen einen Baum. Sie kam mit Verdacht auf multiple Oberkörperprellungen unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik. Über die Schadenshöhe am Pkw, der abgeschleppt werden musste, liegen keine Erkenntnisse vor. Der Baum blieb indessen wohl unversehrt.

