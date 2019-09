Waghäusel-Kirrlach: Mit Farbe gefüllte Kondome beschädigen Auto und Hauswand

Anzeige

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag gegen halb eins in der Kolpingstraße in Waghäusel-Kirrlach drei Kondome, die mit weißer Ölfarbe gefüllt waren, auf zwei im Hof geparkte Autos geworfen. Laut Polizei Karlsruhe wurde dabei auch eine Grenzmauer mit Farbe beschmutzt. Es sei ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Hängt die Straftat mit dem Amt des Geschädigten zusammen? Diese Vermutung brachte der Mann, der Bediensteter der Stadt Hockenheim ist, selbst auf. Bereits am 2. Mai 2019 gab es eine vergleichbare Tat: Damals waren mit Altöl gefüllte Kondome gegen seine Hausfassade und sein Auto geschleudert worden. Das war nicht die erste Beschädigung seines Eigentums. Im Dezember 2015 wurde sein Pkw zerkratzt und die Reifen zerstochen.

Zeugen gesucht

Wer zu den beschriebenen Fällen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

BNN / ots