Waghäusel – Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 555 zu. Ein 61-jährier Pkw-Fahrer fuhr kurz nach 14.00 Uhr von Kirrlach in Richtung Kronau. Kurz nach Kirrlach wendete er seinen Pkw um zurückzufahren. Hierbei achtete er nicht auf einen Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Kronau unterwegs war. Der 51-Jährige prallte mit seinem Motorrad in den wendenden Pkw und wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

