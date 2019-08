Waghäusel – Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Anzeige

Waghäusel (ots) – Am Donnerstag, gegen 14:55 Uhr, kollidierte eine 83-jährige Radfahrerin auf der Mannheimer Straße in Waghäusel mit einer 40-jährigen Mercedes-Fahrerin und stürzte. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1600 Euro.

Nach aktuellem Stand fuhr die Radfahrerin zunächst am rechten Fahrbahnrand der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Nordwesten, als sie plötzlich beschloss auf die linke Seite in Richtung Gehweg zu wechseln. Zeitgleich war die Mercedesfahrerin gerade dabei an der 83-Jährigen vorbei zu fahren, so dass es zum Zusammenstoß kam.

