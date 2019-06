Waghäusel: Stroh- und Heuballen in Brand gesetzt

Anzeige

Offenbar durch Brandlegung an etwa 340 Stroh- und Heuballen entstand am frühen Montagmorgen in Waghäusel ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Um 3.00 Uhr wurde das Feuer von einem Zeugen entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesental und Oberhausen, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nur noch ein kontrolliertes Abbrennen der Ballen überwachen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5556 entgegengenommen werden. ots/BNN