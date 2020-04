Waghäusel – Über 5.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von über 5.000 Euro entstand, kam es am Mittwochmorgen in der Bruchsaler Straße in Waghäusel.

Gegen 09:30 Uhr fuhr der 53-jährige Unfallverursacher mit seinem VW auf der Gartenstraße. Im Kreuzungsbereich der Gartenstraße / Bruchsaler Straße missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Twingo-Fahrerin. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug der jungen Frau und blieb letztendlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten bei dem Unfall unverletzt.

