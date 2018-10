Waghäusel – Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Anzeige

Waghäusel (ots) – Zwei Schwerverletzte sowie ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Montagabend auf der L560 ereignete. Beim Abbiegen von der Mannheimer Straße auf die L560 übersah eine 18-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines kreuzenden Pkw. In der Folge kam es zur Kollision bei der beide Fahrer schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden.

