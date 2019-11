Waghäusel – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Waghäusel (ots) – Am Donnerstag gegen 19:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Haslacher Straße / Kirrlacher Straße in Waghäusel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 2800 Euro entstand. Personen wurden keine verletzt.

Der 32-jährige Unfallverursacher befuhr die Kirrlacher Straße und missachtete beim Abbiegen in die Haslacher Straße die Vorfahrt eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Unklar ist aktuell noch, ob der Unfallverursacher unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs war. Er wurde zur Blutentnahme mit aufs Revier verbracht.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4453866 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4453866