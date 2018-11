Waghäusel: VW Beetle und BMW stoßen auf Kreuzung zusammen

Anzeige

Am Samstagmittag hat sich gegen 14 Uhr in Waghäusel an der Kreuzung zur L560 und dem Kreisel zum Industriegebiet ein Unfall ereignet, an dem ein VW Beetle und ein BMW beteiligt waren. Beide Fahrzeuge sind mitten auf der Kreuzung zusammengestoßen.

Vorfahrt verletzt

Die Unfallursache war vermutlich eine Verletzung der Vorfahrt. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden nicht verletzt, nach Zeugenaussagen öffneten sich jedoch die Airbags beider Autos. Die Fahrzeuge mussten mit einem Blechschaden abgeschleppt werden.

Bekannte Unfallstelle

Die Ecke ist für Unfälle bekannt: Im September hat sich hier bereits ein schwerer Unfall ereignet. (pol/bnn/tra)