Waghäusel – Zeugen nach Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter hinterließen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr, und Freitag, 15:20 Uhr, einen Sachschaden von rund 500 Euro an einem geparkten BMW. Das Auto war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kirchstraße in Waghäusel-Wiesental abgestellt. Es wurden mehrerer Kratzer und Beschädigungen festgestellt. Mit welchem Gegenstand die Beschädigungen ausgeführt wurden ist bislang unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/9329-0, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

