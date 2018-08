Anzeige

Waghäusel (ots) – Am Montag, stürzte gegen 10.45 Uhr eine 79-jährige Pedelecfahrerin aus bislang unbekanntem Grund in der Waghäusel Straße Höhe Nördliche Waldstraße. Hierbei wurde die 79-Jährige durch den Sturz schwer verletzt und ins Krankenhaus in … Lesen Sie hier weiter…

