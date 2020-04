Waghäusel – Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in Waghäusel-Kirrlach ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Smart die Gartenstraße in Fahrtrichtung Bruchsaler Straße. An der Kreuzung zur Bruchsaler Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 45-jährigen Citroen-Fahrerin, welche mit ihrem Pkw auf der Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Wiesental unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

