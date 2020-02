Waghäusel – Zwei Einbrüche in Waghäusel am vergangenem Wochenende

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei Philippsburg am vergangenen Wochenende verzeichnen.

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über das Küchenfenster gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Wiesentaler Straße in Waghäusel. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen betrat der Dieb mehrere Räume. Da das Haus aktuell nicht bewohnt ist und nur wenig Inventar im Hause steht, kann noch nicht genau gesagt werden ob der Langfinger bei seiner Suche fündig wurde.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kreuzstraße in Kirrlach. Auch hier ist das Wohnhaus aktuell nicht bewohnt. Der Dieb beschädigte ein Fenster und gelangte so in das Innere des Hauses. Auch hier wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob der Täter auf seinem Beutezug fündig wurde ist noch unbekannt.

