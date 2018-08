Waldbronn- 2-jähriges Kind angefahren

Anzeige

Waldbronn (ots) – Ein 53-jähriger Audi-Fahrer hat am Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Jägerweg einen 2-jährigen Jungen übersehen. Das Kind spielte auf dem Gehweg als der 53-Jährige nach rechts in eine Gargenzufahrt abbog und dabei den Jungen anfuhr. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungshubscharuber in eine Klinik geflogen.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4025913