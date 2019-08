Waldbronn – 22-Jähriger in Gewahrsam genommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen 22-Jährigen musste die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in Busenbach in Gewahrsam nehmen. Zunächst wurde die Polizei kurz nach 02.00 Uhr gerufen, da in der Ettlinger Straße mindestens 12 Mülltonnen umgeworfen und der Inhalt auf Gehweg und Straße verteilt worden war. Weiterhin wurden zwei Verkehrsschilder auf die Fahrbahn geworfen. Über eines dieser Schilder, das nicht erkennbar war, fuhr ein Streifenwagen. Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte im Bereich der Schule angetroffen werden. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde ihm ein Platzverweis erteilt und bei Nichtbefolgen die Gewahrsamnahme angedroht. Gegen 03.45 Uhr wurde eine randalierende Person in der Schulstraße gemeldet, die Mülltonnen umwerfen würde. Eine Streife traf dort den 22-Jährigen an, der mindestens 10 Mülltonnen umgeworfen hatte. Bei der Gewahrsamnahme beleidigte er die Beamten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4361277