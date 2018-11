Waldbronn – 41-jährige Frau nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Waldbronn (ots) – Eine 41-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Dienstagabend in Waldbronn leicht verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin die Pforzheimer Straße und geriet aus Unachtsamkeit zu weit nach links in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Opel der 41-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde komplett gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 23.000 Euro.

