Waldbronn-Busenbach – Wohnungseinbruch mit großer Beute – Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots) – In Waldbronn-Busenbach kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Kiefernweg, in dessen Verlauf Beute im Wert von vermutlich mehreren tausend Euro entwendet wurde. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In der Zeit zwischen 17:00 und 23:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über die zur Straße abgeneigte Seite an das Gebäude und drückten den heruntergelassenen Rollladen nach oben. Anschließend öffneten sie das dahinterliegende Fenster auf bislang unbekannte Art und Weise und verschafften sich dadurch Zutritt zu der Wohnung. In der Folge wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter konnten so nach ersten Erkenntnissen an Beute im Wert von mehreren tausend Euro gelangen. Der Sachschaden an dem Fenster war bislang noch nicht bezifferbar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

