Waldbronn – Einbruch in Privatwohnung und Hotel

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Privatwohnung sowie in ein Hotel im Waldbronner Ortsteil Reichenbach eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Eingangsbereich und Treppenhaus des Hotels, von wo aus sie dann zu einer integrierten Privatwohnung gelangten. Mit einem aus der Wohnung entwendeten Schlüssel begaben sich die Eindringlinge dann zurück in den Hotelbereich. Dort gelangten sie schließlich über den Gastraum in die Büroräumlichkeiten des Gasthauses, wo sie versuchten einen Tresor aufzubrechen. Bevor die Unbekannten flüchteten, legten sie den zuvor entwendeten Schlüssel auf dem Empfangstresen ab und besprühten mehrere Gegenstände mit einer unbekannten nach Chlor riechenden Flüssigkeit.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde bei der Tat nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000.

