Waldbronn – Nach Brand in Wohnhaus – Brandursache ermittelt

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet brach am frühen Morgen des 09. Juni in einem Wohnhaus im Ortsteil Reichenbach ein Brand aus. Zusammen mit einem Sachverständigen konnte am Donnerstag der Brandort durch Beamte der Kriminaltechnik und des Fachdezernates untersucht werden. Nach den Feststellungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät in der Dachgeschosswohnung verursacht.

