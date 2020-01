Waldbronn- Sachbeschädigung an Kfz

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen kam es in Reichenbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Gegen 01:10 Uhr schlug ein 18-Jähriger mit einem sogenannten „Rescue Tool“ die Beifahrerscheibe eines in der Zwergstraße geparkten VW ein. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, weshalb er die Polizei alarmierte. Nach Ansprache des Zeugen, dass er seine Handlungen unterlassen möge, flüchtete dieser mit seinem Fahrrad. Aufgrund der Täterbeschreibung und der auffälligen Bekleidung des Flüchtenden, konnte dieser kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung festgenommen werden. Da bei dem 18-Jährigen ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert über einem Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige zu seiner Wohnanschrift gebracht und seinen Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt mehrere hundert Euro.

