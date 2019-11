Waldbronn- Unfall auf regennasser Fahrbahn

Anzeige

Waldbronn (ots) – Möglicherweise zu schnell auf regennasser und abschüssiger Fahrbahn, war ein Fahrzeugführer am Donnerstag gegen 15 Uhr in Waldbronn unterwegs. Auf dem Erlenweg in Richtung Waldring geriet der 75-Jährige Skoda-Fahrer beim Rechtsabbiegen zu weit nach links und stieß hier mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der vermutlich nicht angegurtete Unfallverursacher, verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus aufgenommen.

Simone Unger, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4434185