Waldbronn – Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L609 gesucht

Anzeige

Waldbronn (ots) – Vermutlich unter Missachtung des Rotlichts einer Ampel kam es am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 609. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht nachvollzogen werden konnte, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand war eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin auf der L609 von Busenbach kommend in Richtung Stupferich unterwegs. An der Einmündung in Richtung Palmbach wollte sie ihre Weiterfahrt fortsetzen. Zeitgleich befand sich eine 35-jährige Skoda-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung an der Einmündung. Die 35-Jährige wartete bei Rotlicht als zweites Fahrzeug auf dem rechten von zwei Geradeausfahrstreifen. Als die Ampel nach Angaben der Skoda-Fahrerin auf Grün schaltete, fuhr die 35-Jährige dem vor ihr befindlichen Fahrzeug hinterher. Auch die 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreuzung, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Nicht ganz klar ist nach aktuellem Stand die Ampelschaltung.

Das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe ist daher auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 0721/944840 zu melden. Insbesondere der Insasse des Fahrzeuges, welches vor der 35-Jährigen wartete, kommt als möglicher Unfallzeuge in Betracht. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelblauen Audi Q5 mit deutscher Zulassung handeln.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4308880