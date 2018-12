Waldstadt – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 16:00 und 21:00 Uhr gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Oppelner Straße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Wohnung. Anschließend verließen sie diese mit dem Stehlgut auf gleiche Weise. Aufmerksame Bürger, die dabei eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt 0721 967180 in Verbindung zu setzen. Insbesondere Bewohner aus der Grünberger Straße, mit Blick zu den Anwesen Oppelner Straße, werden gebeten nachträglich aufgefallene Ungewöhnlichkeiten zu melden.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: sebastian.kreuter@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4137676