Walldorf: Auto geht in Ikea-Parkhaus in Flammen auf – Eine Person verletzt

Im Parkhaus des Ikea-Möbelhauses in Walldorf (Rhein -Neckar-Kreis) hat am Samstagnachmittag ein Auto gebrannt. Das Feuer griff auf weitere Autos über. Der Fahrzeugbesitzer versuchte noch sein Auto zu löschen, verletzte sich dabei aber. Während des Einsatzes wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand im Ikea-Parkhaus in Walldorf alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Auto in Flammen, eine Rauchsäule war weit sichtbar. Die Flammen beschädigten weitere Autos. In der betroffenen Etage des Parkhauses war alles verraucht.

Der Besitzer des Fahrzeugs versuchte noch sein Auto zu löschen, verletzte sich dabei aber. Der Bereich war während der Löscharbeiten gesperrt. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

BNN