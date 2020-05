Walzbachtal – Handtasche aus Auto entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Walzbachtal-Jöhlingen ein Auto aufgebrochen und daraus eine Handtasche mit Bargeld und Dokumenten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

In der Zeit zwischen 20 Uhr und 07:30 Uhr schlugen die Täter an einem in der Haydnstraße geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein und öffneten anschließend die Tür, um aus dem Innenraum eine dort liegende Lederhandtasche mit Inhalt sowie weitere Wertgegenstände zu entwenden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, keiner Wertsachen im Auto zu lassen!

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4610537 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4610537