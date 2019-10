Walzbachtal-Jöhlingen- Baggerfahrer kappt Stromleitung und wird verletzt

Anzeige

Walzbachtal (ots) – Ein 49-jähriger Baggerfahrer ist am Dienstag gegen 11.45 Uhr schwer verletzt worden. Er führte in der Straße Oberlangetal Erdarbeiten für einen Wasseranschluss durch, als er in circa einem Meter Tiefe ein Stromkabel kappte. Dadurch entstand ein sogenannter Lichtbogen durch den der 49-Jährige verletzt wurde. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Im Wohngebiet Oberlangental kam es für circa 30 Minuten zu einem Stromausfall.

