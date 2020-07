Walzbachtal-Jöhlingen – Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei in Walzbachtal- Jöhlingen eingebrochen und haben dabei Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter vermutlich gegen 01:00 Uhr gewaltsam den Hintereingang der in der Jöhlinger Straße gelegenen Bäckerei. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Täter anschließend sämtliche Räumlichkeiten und nahmen das dabei aufgefundene Bargeld mit sich.

Ein Anwohner beobachtete schließlich gegen 01:15 Uhr, wie sich zwei Personen von der Bäckereifiliale entfernten und mit einem Pkw davonfuhren. Eine nähere Beschreibung konnte zunächst nicht erlangt werden.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach möglichen weiteren Zeugen oder Hinweisgebern und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

