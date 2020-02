Walzbachtal – Nach Unfall davongefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag gegen 18.00 Uhr einen in der Wössinger Straße geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Aufgrund der Unfallspuren dürfte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

