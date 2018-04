Walzbachtal – Nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Walzbachtal (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Wössingen zu. Der 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit einem Pkw Seat auf der Wössinger Straße in Richtung Jöhlingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Brückenpfeiler auf. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand Totalschaden von zirka 5.000 Euro.

