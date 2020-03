Walzbachtal – Zwei verletzte nach Verkehrsunfall auf B 293

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 293 Höhe des Einmündungsbereiches Wössingen ereignet hat.

Gegen 08:25 Uhr war die 57-Jahre alte Unfallverursacherin auf der Wössinger Straße in Richtung B 293 unterwegs. Im Einmündungsbereich wollte sie mit ihrem Renault nach links in Richtung Jöhlingen abbiegen und übersah dabei den in Richtung Bretten fahrenden 39-jährigen VW-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin schwer verletzte und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige VW-Fahrer wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

