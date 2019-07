Wartbergfreibad Pforzheim: Bewusstlose Person geborgen

Anzeige

Am Samstagnachmittag wurde im Wartbergfreibad eine bewusstlose Person von den Rettungskräften des Bads aus dem Sportbecken geborgen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Bäderpersonal eingeleitet und der Rettungsdienst verständigt. Auch ein Arzt war vor Ort.

Bei der Person handelt es sich um einen etwa 60-jährigen Mann, der sich jetzt im Krankenhaus befindet. „Ich bin dem Personal des Wartbergfreibads sehr dankbar, dass es so schnell und umsichtig gehandelt hat“, so Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher. Die Nachricht habe ihn natürlich schockiert. „In Gedanken sind wir bei ihm und seiner Familie“, so der Erste Bürgermeister. Am Nachmittag befanden sich zwischen 1000 und 2000 Personen im Wartbergfreibad.

Auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten teilte die Polizei am Sonntag mit, dass der Mann auf dem Weg der Besserung und außer Lebensgefahr sei. ots/BNN