Ein Unbekannter hat in einem Rohbau auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn einen Wasserschaden von rund 25 000 Euro verursacht. Er soll zunächst einen Schlauch an einer Maschine gelöst und dann das Wasser aufgedreht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Arbeiter entdeckte das laufende Wasser am Mittwochmorgen. Die Polizei schloss nicht aus, dass auch mehrere Täter beteiligt gewesen sein könnten. (dpa/lsw)