Weingarten (Baden) – Auffahrunfall auf der A5

Weingarten (Baden) (ots) – Der 23-jährige Fahrer eines Klein-Lkw befuhr am Freitag, gegen 05:00 Uhr, den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in südlicher Richtung. Zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord kam es zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand fuhr der Fahrer des Klein-Lkw auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Anschließend kam der Klein-Lkw ins Schleudern und stieß leicht gegen die Mittelleitplanke. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss in einem Krankenhaus stationär behandelt. Der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt nach aktuellem Stand etwa 2000 Euro. Wie sich im Nachgang herausstelle, hatte der Fahrer des Klein-Lkw etwa 0,8 Promille intus. Der Führerschein wurde daher einbehalten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Fahrbahn musste einer Nassreinigung unterzogen werden.

