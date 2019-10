Weingarten (Baden) – Geburtstagsfeier eskaliert

Anzeige

Weingarten (ots) – Eine Geburtstagsfeier unter Jugendlichen endete in der Nacht zum Sonntag mit einem Polizeieinsatz und mehreren Verletzten. Gegen 00:30 Uhr gerieten auf dem Fest, das auf dem Gelände eines Sportvereins stattfand, mehrere alkoholisierte Gäste aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich und mündete in einem Polizeieinsatz, als die Beteiligten Glasflaschen und Gläsern aufeinander warfen. Am Ende der Feier wurden insgesamt sechs Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren verletzt, drei von ihnen mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und sprach Platzverweise aus.

