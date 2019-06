Weingarten (Baden) – Spielautomaten in Gaststätte aufgehebelt

Anzeige

Weingarten (Baden) (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, gegen 04:20 Uhr, Zutritt in eine Gaststätte in der Jöhlinger Straße in Weingarten (Baden). Im Gebäudeinneren hebelte er drei dort aufgestellte Spielautomaten auf und entnahm die Geldkassetten sowie das darin befindliche Bargeld. Die Summe des entwendeten Geldbetrages konnte bislang noch nicht beziffert werden. Eine Zeugin wurde aufgrund der Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Sie konnte jedoch nur noch vage eine Person erkennen, welche von der Örtlichkeit flüchtete.

