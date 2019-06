Weingarten – Bei Verkehrsunfall auf der A5 drehen sich zwei Fahrzeuge

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag fuhr gegen 09:45 Uhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin auf der A5 aus Richtung Bruchsal in Richtung Karlsruhe. Höhe Weingarten wechselte sie vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, übersah hierbei das Fahrzeug eines 55-jährigen und es kam zum Unfall. Aufgrund der Berührung der Fahrzeuge drehten sich beide und kamen jeweils an der Leitplanke zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker, sowie die 83-jährige Mitfahrerin des Geschädigten, kamen mit leichten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000 Euro. Zeitweise kam es aufgrund des Unfalls zu einem Rückstau von max. 10 km Länge.

