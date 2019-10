Weingarten – Gasaustritt an Tankstelle sorgt für längere Sperrung der B3

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein defektes Ventil an einem Flüssiggastank einer Tankstelle in Weingarten hat am Mittwochvormittag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sowie für eine längere Sperrung der Bundesstraße B3 gesorgt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Zulieferer für Flüssiggas gegen 08:30 Uhr Gasgeruch, als er einen Schacht zu dem Flüssiggas-Erdtank öffnete. Bei den wenig später durchgeführten Messungen der alarmierten Feuerwehr konnten innerhalb des Schachts erhöhte Werte gemessen werden. Das Tankstellengelände wurde daher großräumig abgesperrt womit auch eine Vollsperrung der B3 erforderlich war. Anwohner und nahegelegene Gewerbebetriebe wurden vorsorglich über eine mögliche Evakuierung informiert. Nach umfangreichen Messungen in der näheren Umgebung konnte jedoch eine Explosionsgefahr im Umfeld ausgeschlossen werden, so dass eine Evakuierung nicht erforderlich war.

Nachdem der Gasaustritt auf ein defektes Ventil zurückrückgeführt werden konnte, gelang es der Feuerwehr, ein weiteres Ausströmen von Gas zu verhindern. Nach einer technischen Überprüfung der Anlage durch einen spezialisierten Techniker konnte gegen 11:30 Uhr vollständige Entwarnung gegeben und damit der Sicherheitsbereich um die Tankstelle sowie die Vollsperrung der B3 aufgehoben werden.

Die freiwilligen Feuerwehren von Weingarten und Stutensee waren mit insgesamt 35 Kräften vor Ort. Zudem waren drei Fahrzeuge der Rettungsdienste und insgesamt zwölf Fahrzeuge der Polizei im Einsatz.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4403192