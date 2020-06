Weingarten – Gefahrgutaustritt in Fabrikhalle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Chemieunfall kam es am Freitagabend in einer Firma in der Weingartener Max-Becker-Straße bei dem vier Mitarbeiter leicht verletzt wurden. Sie wurden durch die alarmierten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdiensten sowie der Polizei waren kurz vor 17:30 Uhr gefordert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es während der Produktion in der Fabrikhalle an einer Maschine zum Austritt von mehreren hundert Liter Flüssigkeit. Hierbei soll es sich um einen giftigen Bestandteil zur Klebstoffherstellung gehandelt haben. Die Beschäftigten verließen ihre Arbeitsstätte. Vier Arbeiter aus dem unmittelbaren Einwirkungsbereich wurden vorsorglich in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Nach den bisherigen Ermittlungen entstand kein Sach- und Umweltschaden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4630835 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4630835