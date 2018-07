Weingarten – Hubschrauber war aufgrund einer vermissten Person unterwegs

Weingarten (ots) – Am Freitag, gegen 10:45 Uhr, wurde der Polizei eine Frau als vermisst gemeldet. Die 64-Jährige hielt sich zuletzt im Bereich des Baggersees in der Werner-Siemens-Straße in Weingarten auf. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Suchaktion kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Wenige Zeit später wurde die Frau wohlbehalten aufgefunden. Sie war offenbar zum Schwimmen in den See gegangen.

