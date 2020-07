Weingarten – Mann stürzt durch Glaskuppel und verletzt sich schwer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 22-Jahre alter Mann zu, als er am Freitagabend in Weingarten durch eine Glaskuppel auf einem Dach zirka vier Meter in die Tiefe stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging der junge Mann in einem leicht angetrunkenen Zustand auf das Dach, um sich die Bauweise der Glaskuppel genauer anzuschauen. Hierbei stürzte er durch die Kuppel und schlug auf einem Blumentopf im Wohn-Essbereich auf dem Boden auf. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der 22-Jährige in eine Klinik geflogen.

