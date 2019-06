A5 bei Weingarten: Schwerer Flixbus-Unfall mit mehreren verletzten Personen

Anzeige

Am Mittwoch, kurz vor 2 Uhr, wollte ein Sattelzug, der auf der A5 in Fahrtrichtung Nord unterwegs war, auf den Parkplatz Höfenschlag (Gemarkung Weingarten/Baden) einfahren. Wegen der Parksituation auf dem Autobahn-Parkplatz, ein Lkw machte die Einfahrt für den Sattelzug nicht möglich, lenkte dieser leicht nach links und zum Teil wieder auf den rechten Fahrstreifen.

Von hinten näherte sich zeitgleich auf dem rechten Fahrstreifen ein Reisebus der Firma Flixbus. Dieser konnte wegen Verkehr auf dem mittleren Fahrstreifen nicht nach links ausweichen und fuhr seitlich leicht versetzt auf den Sattelzug auf.

Durch die Kollision wurden von den Passagieren des Busses nach derzeitigem Stand (5 Uhr) eine leicht, drei mittelschwer und drei Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die transportfähigen Businsassen wurden mit einem angeforderten Bus der KVV zu einer Halle neben der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte und 250.000 Euro Schaden

Der entstandene Schaden beläuft auf ca. 250.000 Euro. Neben 18 Rettungswagen, zwei Notarztwagen, acht Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und fünf Fahrzeuge Freiwilligen Feuerwehr Weingarten war fünf Besatzungen der Polizei eingesetzt.

Vollsperrung

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die A5 in Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Nord aktuell noch voll gesperrt und eine Ausleitung/Sperrung an der Anschlussstelle Nord eingerichtet. Hierdurch kam es bislang zu Staubildungen von bis zu vier Kilometern.

Immer wieder kommt es zu Busunfällen in die das Reiseunternehmen Flixbus verwickelt ist, beispielsweise im September 2018 in Bruchsal mit 18 Verletzten oder bei Ettlingen.