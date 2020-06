Weingarten – Zeugenaufruf BAB 5

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe Nord zu mehreren Verkehrsdelikten. Der Fahrer eines schwarzen Audi A4 Kombi mit Karlsruher Kennzeichen nötigte und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer durch seine aggressive Fahrweise, indem er diesen massiv auffuhr und teilweise rechts überholte. In der Folge wurde der Fahrer durch eine zivile Videostreife der Verkehrspolizei angehalten.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen dieser Situation werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe, 0721-666 4402 oder bei der Autobahnpolizei Karlsruhe, 0721-944840 zu melden.

