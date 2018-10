Weisenbach – Dubiose Anrufe

Anzeige

Weisenbach (ots) – Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurden am Donnerstagabend mehrere Anrufe sogenannter ´falscher Polizeibeamter´gemeldet. In mindestens zwei Fällen hatten bislang noch Unbekannte versucht, mit der gängigen Masche an Informationen über das Hab und Gut der Angerufenen zu gelangen. Letztlich hatten die Angerufenen richtig reagiert: Die Gespräch wurden beendet und die Polizei verständigt. Ob die Betrüger an anderer Stelle Erfolg hatten, ist bislang nicht bekannt.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4092329