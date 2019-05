Weisenbach, Hilpertsau, B 462 – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Anzeige

Weisenbach, Hilpertsau (ots) – Eine Kollision auf der B 462 hatte am Dienstagmorgen nicht nur einen Leichtverletzten, sondern auch 15.000 Euro Sachschaden zur Folge. Ein 52 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte kurz vor 7.30 Uhr von der Murgtalstraße nach links in die Reichentaler Straße abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 51-Jährigen zusammen. Während sich der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Blessuren zuzog, blieb der Fahrer des Mitsubishi unversehrt. Die beiden stark beschädigten Autos mussten an den Abschlepphaken. /wo

